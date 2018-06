Polonia Dortmund: „Kuba“ und Lewandowski mit Doppelpacks

Dortmund (dpa) - Die Dortmunder Meisterparty geriet zum polnischen Festakt. Jakub Blaszczykowski und Robert Lewandowski trafen zum 4:0 gegen Freiburg.

Die Doppelpacks der Nationalspieler aus dem Land des EM-Mitausrichters ebneten den Weg zum Bundesliga-Punkterekord des BVB, der die Saison mit bisher unerreichten 81 Zählern abschloss.

Neben den Torschützen spielte auch deren Landsmann Lukasz Piszczek eine überragende Saison. Insgesamt sorgten die drei Polen für 31 Treffer und 28 Assists. Bei aller Euphorie über den neuerlichen Titel-Coup ließ sich der vertraglich bis 2014 gebundene Lewandowski jedoch keine deutliche Aussage über seine Zukunft entlocken. „Wir haben noch ein Spiel am Wochenende gegen die Bayern, und dann konzentriere ich mich auf die Europameisterschaft.“

Liebend gern würde der BVB die Zusammenarbeit verlängern. Die Chancen stehen gut, dass der Angreifer der Offerte zustimmt. „Zu mir hat er gesagt, dass er bleibt“, verriet Kapitän Sebastian Kehl bei Sky. Und auch mit „Kuba“ Blaszczykowski soll darüber verhandelt werden, ob er über 2013 hinaus beim BVB bleibt.

Die Popularität der Polen in ihrem Heimatland könnte helfen, die Vertragsverlängerungen zum Teil zu refinanzieren. Der Revierclub will in Kürze einen Fanshop in Warschau eröffnen.