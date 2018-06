Polnischer Verteidiger Olkowski verlässt den 1. FC Köln

Die Bundeswehr hat kein Interesse an der Reaktivierung der früheren Graf-Stauffenberg-Kaserne. Laut einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Liste behält sich das Militär vor, 48 Liegenschaften in Deutschland weiter zu nutzen. Die ehemalige Sigmaringer Kaserne gehört nicht dazu.

Im örtlichen Gemeinderat war im vergangenen Jahr eine militärische Nutzung des Areals in Erwägung gezogen worden. Die CDU-Fraktion wies Bürgermeister Schärer auf eine Aussage des baden-württembergischen CDU-Vorsitzenden hin.