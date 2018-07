Polens Fußballverband und Coach Nawalka trennen sich

Von Carolin Oefner

Ein 21-jähriger Iraker hat im vergangenen Sommer in Weißenhorn sein Unwesen getrieben: Der junge Mann hat mindestens sechs Frauen an nur drei Tagen sexuell belästigt. Meist ging der Sextäter nach ähnlichem Schema vor: Während er mit seinem Fahrrad an den Frauen vorbeifuhr, begrapschte er sie – entweder an der Brust oder am Gesäß. Eine der Frauen hatte einen dicken roten Fleck, weil ihr der 21-Jährige so fest auf den Hintern schlug. Am dritten Tag reichte ihm das offenbar nicht mehr: Er vergewaltigte eine Frau bei Grafertshofen.