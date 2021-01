Pokal-Aus für Titelverteidiger Arsenal beim Hasenhüttl-Team

Die baden-württembergische CDU hat bei ihrem Online-Parteitag am Samstag ihr 100-Punkte-Regierungsprogramm mit einer Zustimmung von 100 Prozent beschlossen.

Das teilt Generalsekretär Manuel Hagel in Stuttgart mit. Die CDU will im Fall einer Machtübernahme nach der Landtagswahl am 14. März mehr Geld für Familien, Innere Sicherheit und den Ausbau des schnellen Internets lockermachen. Das Programm hat den Titel „Baden-Württemberg entfesseln — unser Weg aus der Krise“.