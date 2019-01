Pokal-Aus: Außenseiter Guingamp schockt PSG

Auf der A8 zwischen Ulm und der Albhochfläche in Fahrtrichtung Stuttgart geht seit dem frühen Mittwochabend nichts mehr weiter. Schuld ist der viele Schnee. Seit Stunden harren LKW- und Autofahrer in ihren Fahrzeugen aus.

Eine Besserung sei laut Polizei am späten Abend gegen 21 Uhr bislang nicht in Sicht: „Wir versuchen jetzt beim Schneeräumen blockweise vorzugehen. So gut es eben geht“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.