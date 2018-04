Podolski holt mit Vissel Kobe 1:1 gegen Kashima

Die Recherchen der Schwäbischen Zeitung sind vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) bestätigt worden. Das MWK hat der Zeppelin Universität sowohl das Promotionsrecht als auch die staatliche Anerkennung als Universität für weitere fünf Jahre verliehen. In einer Pressemitteilung schreibt die Uni am Mittwoch von einer „wertschätzenden Entscheidung des MWK“, so ZU-Präsidentin Insa Sjurts.

„Die Zeppelin Universität ist eine wichtige Hochschule mit interdisziplinärem Profil und starkem Bezug zu ...