Podolski als Kölns „Leitwolf“ - Meiers Unmut

Köln (dpa) - „Volkstribun“ Lukas Podolski hat endlich bewiesen, dass er beim 1. FC Köln noch zum „Leitwolf“ werden kann. „Man sieht, wenn jeder 110 Prozent gibt, können wir Mannschaften wie 1899 Hoffenheim an die Wand spielen“, sagte der Fußball-Nationalstürmer nach dem 1:1 in der Bundesligapartie.

Unverhohlen hatte er nach dem 0:2 in Mainz die Defensiv-Taktik von Trainer Zvonimir Soldo und das Engagement der Mitspieler angeprangert. „Die Reaktion war gut. Schade, dass wir nicht gewonnen haben“, urteilte er.

Während „Prinz Poldi“ nach einem bitteren Jahr in seiner Heimatstadt angekommen ist, ließ Kölns Manager Michael Meier nach der besten Saisonleistung seinen Unmut über die Dauerkritik in der Domstadt an den „Geißböcken“ raus. „Nach jeder Niederlage wird alles infrage gestellt, das System und die Personen“, schimpfte er. „In Köln herrscht ein überdimensionaler Druck, das ist kaum auszuhalten.“

Der starke Auftritt gegen Hoffenheim bereitete ihm aber auch Genugtuung. „Nach dieser Leistung kann ich selbstbewusst sagen: Da brauche ich mir keine Sorgen machen.“ Dies gilt auch für das bisherige Sorgenkind Podolski. „Jetzt ist es gelungen, ihn zu integrieren. Dies war der Poldi, den wir sehen wollen.“

Denn gegen den Tabellendritten aus Hoffenheim ließ Podolski seinen Worten Taten folgen, rackerte wie selten zuvor seit seiner Rückkehr an den Rhein, trieb die Kollegen an und schoss sein zweites Saisontor in der 17. Minute. „Podolski hat einen Torpedo im linken Fuß, das war ein super Pfund“, meinte 1899-Torwart Tom Starke. Das Gäste-Team dagegen agierte in der ersten Halbzeit alles andere als explosiv. „Es war unterirdisch. Wir haben uns zu blöd angestellt“, so der Keeper.

Erst nach der Standpauke von Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick in der Pause und dem 1:1 durch Demba Ba (54.) zeigten die Gäste, was sie eigentlich können. „In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff auf das Spiel. Wir können froh sein, dass es da nur 1:0 steht“, meinte Rangnick. Mit der Punkteteilung konnte er ebenso wie mit dem bisherigen Saisonstart insgesamt leben, obwohl in den letzten drei Spielen kein Sieg mehr heraussprang: „Die Ausbeute ist in Ordnung.“

Die nach einem Sieg, zwei Remis und drei Niederlagen auf Platz 15 stehenden Kölner, die zwei mindestens Wochen auf Stürmer Sebastian Freis (Schulter) verzichten müssen, schöpfen vor allem aus der Leistung der ersten Halbzeit Zuversicht. „Für die Zukunft sollte das Mut machen“, sagte Mittelfeldakteur Adam Matuschyk. Damit aus dem Hoffnungsschimmer ein Aufwärtstrend wird, müssen nach Ansicht des neuen Wortführers Podolski alle an einem Strang ziehen und der immer wieder in der Kritik stehende FC-Trainer Zvonimir Soldo in Ruhe arbeiten können: „Wenn sich jeder auf seine Aufgabe konzentriert und so eine Leistung wie heute zeigt, kommen wir ganz schnell da unten raus.“