Giulia Gwinn spricht über verlorenes EM-Finale, Chancen für den Frauen-Fußball und Heimatliebe

Sie war eines der prägenden Gesichter der Europameisterschaft der Frauen in England. Mit dem deutschen Team ließ sie ganz Fußballdeutschland bis zur letzten Sekunde vom Titel träumen: Giulia Gwinn. Für die „Schwäbische Zeitung“ hat die Ailingerin eine Ausnahme gemacht und ihre Medienabstinenz sowie ihre Erholungszeit kurz unterbrochen. Felix Alex hat mit der 23-Jährigen gesprochen.

Frau Gwinn, Sie sind gerade in der Heimat angekommen, wie viele Stunden Schlaf gab es denn seit dem Finale und wie tief steckt die Feier noch in den Knochen?

Die beiden Nächte nach dem Finale waren intensiv. Auf mehr als drei Stunden Schlaf bin ich da nicht gekommen. Kopf und Körper machen sich jetzt so langsam bemerkbar.

Seitdem gab es Eindrücke zuhauf. Die Feier mit der Mannschaft, der Empfang in Frankfurt, das Eintragen ins Goldene Buch, wie wirklich ist das alles schon? Wie sind Sie durch diese Szenen geglitten und was ist besonders hängengeblieben?

Geglitten trifft es ganz gut. Man fühlt sich so ein bisschen ferngesteuert, als hätte jemand ein Drehbuch geschrieben. Plötzlich sind wir Hauptdarsteller eines Films, der die Menschen in Deutschland begeistert. Das zu verarbeiten, wird schon noch ein paar Tage brauchen.

Giulia Gwinn beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt. (Foto: IMAGO/Bjoern Reichert / imago)

Das DFB-Team hat in Deutschland eine riesige Aufmerksamkeit für den Sport erzeugt, wann habt Ihr gespürt, dass es so gigantisch ist?

Während des Turniers haben wir uns als Mannschaft eigentlich ausschließlich vom Hotel zu den Spielorten bewegt. Da bekommt man zunächst nur durch Anrufe und Nachrichten aus der Heimat mit, dass scheinbar eine große Begeisterung in Deutschland herrscht. Klar, die Zuschauerzahlen und Stimmung in den Stadien sowie die mediale Aufmerksamkeit vor Ort waren schon auch anders als die Jahre zuvor. Aber so richtig gespürt habe ich es dann erst auf dem Römer in Frankfurt. Du stehst da oben und blickst mit Gänsehaut und Freudentränen in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer. In diesem Moment ahnst du: Wir haben etwas Großes in Gang gesetzt.

VIDEO: Diese Grüße schickte Gwinn vor dem Finale an die Region

Der DFB-Star vom Bodensee steht mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im EM-Finale von Wembley - gegen England. Gwinn wendet sich an alle Fans in der Region: Daumen drücken!

Das gelang ja nicht zuletzt auch durch die Geschichten und die wahnsinnig gute fußballerische Leistung, dabei war vor dem Turnier nicht klar, wo Ihr steht. Wie schafft man es, so schnell zu so einem eingeschworenen Team zu werden? Gibt es da ein Geheimrezept, das sich Hansi Flick für die Männer abschauen könnte?

Stimmt, im Vorfeld der Euro hatten wir mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Es gibt dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Vor diesen die Augen zu verschließen oder sich ihnen zu stellen. Wir haben uns als gesamtes Team für die zweite Variante entschieden. Es gab intern sehr offene Gespräche, die aber nur möglich waren, weil wirklich jede und jeder einzig und allein das Beste für die Mannschaft wollte und in diesem Zuge auch bereit war, sich ernsthaft zu hinterfragen und Dinge zu verändern. Diese Bereitschaft, bei sich und eben nicht bei anderen anzufangen, war sicherlich ein Schlüssel für den Erfolg. Ich bin zuversichtlich, dass Hansi Flick bereits ein ganzes Schlüsselbund im Kopf hat, um mit seiner Mannschaft im Winter dann ebenfalls für viel Fußball-Euphorie zu sorgen.

Das Finale ist keine fünf Tage her, Deutschland diskutiert über den nichtgegegebenen Elfmeter, die Engländerinnen feiern. Wie blicken Sie mittlerweile auf das Spiel, die Elfmeter-Szene und den Titelgewinn der Engländerinnen?

Direkt nach dem Finale war viel hätte und wäre im Kopf. Klar ist man da extrem enttäuscht und denkt: Was wäre gewesen, wenn. Doch nach dem Ärger kommt die Angriffslust. Und die war schon nach der Rückkehr nach Deutschland bei allen zu spüren. Wenn du so knapp am Titel vorbeigerutscht bist, dann willst du ihn beim nächsten Mal umso mehr holen. Wir werden in den kommenden Monaten eine neue Kraft entwickeln. Und dann auch die Engländerinnen wieder herausfordern, die ein tolles Turnier gespielt und die Massen im eigenen Land euphorisiert haben. Sie sind definitiv würdige Europameisterinnen.

Der Boom ist da, jetzt gilt es ihn irgendwie halbwegs zu konservieren, die Frage ist nur, wie das geht.

Wie schon gesagt: Wir haben etwas in Gang gesetzt. Jetzt ist es Aufgabe aller, das zu nutzen. Wenn aus dem Moment ein nachhaltiges Umdenken stattfindet, haben wir eine echte Chance, für kommende Generationen von Fußballerinnen etwas Großes zu bewirken. Es reicht allerdings nicht, das Feuer nur verbal zu entfachen. Es bedarf einer klaren strategischen Ausrichtung und weiterhin viel Basisarbeit. Davon darf sich trotz aller gerade vorhandenen Euphorie niemand blenden lassen.

Nun heißt es erstmal runterfahren in der Heimat? Was steht an?

Ich glaube, in der Heimat würde das Runterfahren in den kommenden Tagen eher schwierig werden. Von daher habe ich mich spontan entschieden, direkt in die Sonne zu fliegen und ein paar Tage am Mittelmeer zu verbringen.

Wie entspannen Sie jetzt generell nach so einem Turnier? Kann man nach dem Hype direkt wieder die normale Giulia sein?

Ich hoffe, ich war auch während der Euro die normale Giulia (lacht). Aber klar: Als Nationalspielerin müssen wir gerade während eines Turniers mit einem sehr hohen Erwartungs- und Leistungsdruck umgehen. Der Tagesablauf ist komplett vorgegeben. Das ist nicht nur körperlich, sondern auch mental anstrengend. Jetzt freue ich mich einfach mal darauf, in den Tag reinzustarten, ohne genau zu wissen, was ich machen werde. Aber bei Sonne, Strand und Meer wird mir schon was einfallen.

Ihre Eltern waren als größte Fans natürlich vor Ort, nicht nur die Bodensee-Region war im Gwinn-Fieber. Wird das auch mal zu viel?

Meine Familie ist mein Anker, sie gibt mir Kraft und einfach immer ein gutes Gefühl, wenn ich sie schon beim Aufwärmen oben auf der Tribüne sehe. Was sie alles auf sich nehmen, um immer dabei zu sein, ist der Wahnsinn. Ich bin ihnen für ihre Unterstützung unendlich dankbar. Auch die Bodensee-Region liegt mir am Herzen. Ich bin an freien Tagen oft da, weil mir der Bezug nach Hause und zu den Menschen dort unheimlich viel bedeutet. Ich spüre einen großen Rückhalt und mich somit sehr verbunden. Und wenn es mir doch mal zu viel wird, kann ich mir ja immer noch ein kleines Motorboot mieten und auf dem Bodensee umherfahren und abschalten – das habe ich übrigens auch vor der Euro gemacht. Es scheint ganz gut geholfen zu haben (lacht).