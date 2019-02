Platz drei für Radprofi Kittel in Khor Fakkan

Von Schwäbische Zeitung

Schwerste Kopfverletzungen hat eine junge Frau am späten Mittwochnachmittag erlitten, als sie von einem Hufschlag ihres Pferdes getroffen wurde.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, führte die 23-Jährige kurz nach 17.30 Uhr ihre zweijährige Stute am Halfter durch die Frauenstraße. Am Ortsausgang erschreckte sich das Tier aus bislang unbekannten Gründen und trat aus. Die Frau wurde hierbei im Gesicht getroffen. Ihre Begleiterinnen verständigten daraufhin sofort den Rettungsdienst.