Plötzlich Fußball-Großmacht: Katar im Finale des Asien Cups

Immer wieder musste Klaus Segelbacher in den letzten Tagen staunen. Und immer wieder griff er dann zu Hause in Friedrichshafen zum Smartphone und schickte über WhatsAapp Nachrichten in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort findet gerade der Asien Cup statt, wo zwei alte Bekannte Segelbachers, beim VfB Friedrichshafen stellvertretender Abteilungsleiter Fußball und vor allem bekannt als Organisator des stets mit internationalen Topteams besetzten MTU-Hallencups für U15-Mannschaften, für Furore sorgen. Oder besser: Wo die beiden ihrer Mannschaft dabei helfen, sportlich für Furore zu sorgen.

Am Freitag (15 Uhr) werden Katars Fußballer gegen Japan zum ersten Mal in der Geschichte im Finale um den Titel des Asien Cups spielen. Etwas weniger als vier Jahre vor der hochumstrittenen Winter-WM 2022 im hochumstrittenen Katar sind die katarischen Fußballer zumindest in der asiatischen Spitze angelangt. Maßgeblich verantwortlich dafür: Félix Sánchez Bas und Julius Büscher, Trainer und Torwarttrainer der katarischen Nationalmannschaft.

Der Katalane Sánchez Bas, 43, und der aus dem Rheinland stammende Julis Büscher, 38, haben einen ähnlich kometenhaften Aufstieg hinter sich wie ihre Spieler – die meisten betreuen sie ja schon seit Jahren. 2009 und 2010 waren Sánches Bas und Büscher mit ihren damaligen U15-Mannschaften der Aspire Academy aus Doha in Friedrichshafen beim MTU-Cup am Ball. Der Kontakt ist nicht abgerissen. „Julius Büscher hat mir sogar eine Sprachnachricht direkt aus der Kabine geschickt, im Hintergrund haben die Spieler gejubelt“, erzählt Segelbacher.

Die 2004 gegründete Aspire Academy, auf deren Gelände der FC Bayern München regelmäßig seine umstrittenen Wintertrainingslager absolviert, ist die Kaderschmiede des katarischen Sports. Anders als im Handball, wo Katar für den Erfolg und gegen viel Geld fertige Stars aus anderen Nationen einbürgerte, muss das Land im Fußball seine Stars selbst hervorbringen; wer im Fußball bereits Pflichtländerspiele für einen Verband absolviert hat, darf nicht zu einem anderen Verband wechseln.

Im 23-köpfigen Kader Katars im Asien Cup stehen zwar zehn Spieler mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, doch die Leistungsträger sind fast alle in Katar geboren oder spielen seit der Jugend dort. Und Sánchez Bas und Büscher, die seit 2006 respektive 2009 in Katar arbeiten, begleiteten diese seit Jugendzeiten. Als die U19 Katars 2014 bei den U19-Asienmeisterschaften in Myanmar Meister wurde, bestand das Team ausschließlich aus Spielern der Aspire Academy – betreut wurden sie von Sánchez Bas und Büscher. Ebenso die Mannschaft, die 2018 den dritten Platz bei den U23-Asienmeisterschaften in China eroberte. Bei den Asienmeisterschaften hat Katar die jüngste Mannschaft, die ältesten Spieler im Kader sind 28.

Sánchez Bas und Büscher kennen die Talente – und sie ihre Trainer und ihre Taktik. Katar glänzt bei der Asienmeisterschaft mit einer nicht zu knackenden Defensive und einem schnellen Konter- und Angriffsspiel.

Sonderlich beliebt sind die katarischen Fußballer auch in Asien nicht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden sie auch Opfer der politischen Situation: Die Emirate und Saudi-Arabien werfen Katar zu große Nähe zu Iran und Terrorfinanzierung vor. Die Mannschaft musste für die 300 Kilometer von Doha nach Abu Dhabi bei der Anreise eine Zwischenlandung in Kuwait einlegen, weil alle direkten Verbindungen gekappt sind. So ist es eine bemerkenswerte Pointe, dass die Katarer bei der Asienmeisterschaft zunächst Saudi-Arabien 2:0 bezwangen und nun im Halbfinale auch die Emirate aus dem Turnier warfen. Nach dem 4:0 gegen den Gastgeber flogen sogar Schuhe aufs Spielfeld. Katars Kicker drehten sich im Jubel einfach weg.