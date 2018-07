Pizarros Wunsch: Einmal Meister mit Lima werden

Bremen (dpa) - Werder Bremens Torjäger Claudio Pizarro liebäugelt zum Ende der Karriere mit einer Rückkehr nach Peru. „Ich will noch einmal Meister werden - mit Alianza Lima, meinem früheren Klub. Das reizt mich noch. Es ist mein Traum“, sagte der 32 Jahre alte Pizarro dem „kicker“.

Der erfolgreichste ausländische Torschütze der Fußball- Bundesliga hat in Bremen einen Vertrag bis 2012 mit der Option für eine weitere Saison. Pizarro kündigte zudem an, wieder in der Nationalmannschaft von Peru spielen zu wollen. „Unser Nationaltrainer kommt bald nach Bremen, um alles zu bereden“, berichtet der Angreifer. Er hatte zuletzt 2006 für Peru gespielt. Ein Streit mit dem nationalen Verband wurde in der Zwischenzeit beigelegt.