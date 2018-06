Pizarro zurück im Werder-Training

Bremen (dpa) - Werder Bremen kann beim Saisonfinale gegen den FC Schalke 04 auf Claudio Pizarro zurückgreifen. Der Bremer Torjäger nahm am Freitag ohne große Probleme am Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten teil und signalisierte Grünes Licht für das Spiel im ausverkauften Weserstadion.

Trainer Thomas Schaaf berief etwas überraschend auch Tim Borowski in den Kader. Der Ex-Nationalspieler war in der vergangenen Woche nach achtmonatiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining eingestiegen und hat in dieser Saison noch kein Bundesligaspiel bestritten. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.

Die Bremer Profis wollen sich nach einer Serie von acht sieglosen Partien mit einer ordentlichen Leistung von den Fans verabschieden. Das Team kann zudem mit einem Sieg die Mini-Chance auf Platz sieben und die damit verbundene Teilnahme an der Europa League wahren.