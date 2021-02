Pizarro besucht Ex-Club Werder Bremen

Stürmerlegende Claudio Pizarro hat zum ersten Mal seit seinem Karriereende im Sommer seinen Ex-Club Werder Bremen besucht.

Mit der sportlichen Entwicklung des Tabellenelften der Fußball-Bundesliga ist der 42 Jahre alte Peruaner nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison sehr zufrieden. „Ich sehe die Situation viel besser als letztes Jahr bei uns“, sagte Pizarro in einem kurzen Interview des vereinseigenen Werder-TV. „Sie haben sich stabilisiert, sie können noch besser werden. Und ich verfolge das jedes Wochenende. Ich habe Jungs zu Hause, die große Werder-Fans sind. Wir gucken jedes Spiel.“

Nach 490 Bundesliga-Spielen für Werder, Bayern München und den 1. FC Köln beendete der Stürmer nach der vergangenen Saison seine erfolgreiche Laufbahn. Mittlerweile arbeitet er in München als Botschafter des FC Bayern. „Natürlich habe ich mir das anders vorgestellt. In der Pandemie kann man aber nicht viel machen - auch nicht in dem Job, den ich jetzt habe“, sagte Pizarro. „Sonst ist alles gut. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund.“

© dpa-infocom, dpa:210217-99-479169/2

Homepage von Werder Bremen

Pizarro-Interview