Pirelli bleibt Reifenlieferant der Formel 1

Der Widerstand gegen den Bau der Flüchtlingsunterkunft an der Goethestraße 46 in Westerheim formiert sich: Um die 80 Unterschriften hat Patrick Eberwein als Initiator einer Unterschriftenaktion seit dem Wochenende erhalten, 80 Personen unterstützen ihn in dem Anliegen, einen anderen Standort für die Wohncontainer zu suchen.

Wie bereits mehrfach berichtet, möchte die Gemeinde Westerheim elf geflüchtete Menschen in Wohncontainern an der Ecke Goethestraße/Zimmerhaldenweg unterbringen, direkt neben dem evangelischen Gemeindehaus.