Pinguins Bremerhaven gewinnen Topspiel in Mannheim

Von Schwäbische Zeitung

Schon vorab hatte die Sanierung der Brücke an der B 313 bei Sigmaringen für Furore in den betroffenen Gemeinden gesorgt, jetzt gehen die Arbeiten los: Das Regierungspräsidium Tübingen lässt die im Jahr 1977 erbaute Brücke über die Donau ab Dienstag instand setzen. Darüber informiert eine Pressemitteilung. Begonnen wird mit der Fahrbahn von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen. Die Arbeiten sollen Ende November abgeschlossen sein.

Hintergrund der Instandsetzung ist laut Regierungspräsidium das allgemein stark gestiegene ...