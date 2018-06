Pieth verteidigt FIFA-Kommission

So unterschiedlich die Angeklagten, so unterschiedlich die Urteile: Zwei Männer aus Tettnang und Neukirch haben am Dienstag auf der Anklagebank des Amtsgerichts gesessen, weil sie eine professionelle Marihuana-Plantage angebaut und die Ernte verkauft haben. Während der eine zu zwei Jahren auf Bewährung verteilt wurde, muss der andere aufgrund von diversen Vorstrafen knapp vier Jahre ins Gefängnis.

