Philadelphia Eagles besiegen New York Giants

Die Philadelphia Eagles haben in der amerikanischen Football-Liga NFL nach zwei Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann gegen die New York Giants 25:22 (11:19).

Eagles-Quarterback Carson Wentz warf für 236 Yards und erzielte einen Touchdown. Sein Gegenüber Eli Manning verbuchte ebenfalls einen Touchdown, 297 Yards und eine Interception. Philadelphia belegt mit einer Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen den dritten Rang in der NFC East.

Rookie-Quarterback Baker Mayfield führte die Cleveland Browns mit vier Touchdowns zum vierten Sieg der laufenden Spielzeit. Die Browns konnten das Derby gegen die ebenfalls in Ohio beheimateten Cincinnati Bengals mit 35:20 (28:7) für sich entscheiden. Der 23-Jährige beendete die Partie mit insgesamt 258 Yards.

Andrew Luck und die Indianapolis Colts feierten mit einem 27:24 (14:14)-Erfolg gegen die Miami Dolphins den fünften Sieg in Serie. Der 29-jährige Luck warf für 343 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions.

Los Angeles Chargers-Spielmacher Philip Rivers stellte mit 25 erfolgreichen Pässen in Folge zu Spielbeginn einen neuen NFL-Rekord auf. Die Kalifornier besiegten die Arizona Cardinals 45:10 (28:10). Der 36-Jährige beendete die Partie mit drei Touchdown-Pässen, 259 Yards und nur einem einzigen Fehlpass.

