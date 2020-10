Philadelphia 76ers holt Ex-Meistertrainer Rivers

Das Rätselraten geht weiter. Während Donald Trump seine erste Nacht in einem Militärkrankenhaus in Maryland verbrachte, verteilt das Weiße Haus verbale Beruhigungspillen. Für ein paar Tage werde der Präsident in der Klinik bleiben, eine reine Vorsichtsmaßnahme, beschwichtigte Mark Meadows, der Stabschef des Präsidenten, nachdem er am Freitag von milden Krankheitssymptomen gesprochen hatte.

Trumps Leibarzt betonte, dass der Patient nicht mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden müsse.