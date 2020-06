PGA Tour: Corona-Fall bei Golf-Turnier in Hilton Head Island

Golfprofi Nick Watney ist beim zweiten Turnier der PGA Tour nach der Corona-Pause positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die US-Tour mit.

Der 39-jährige Amerikaner trat dementsprechend nicht mehr zur zweiten Runde bei der RBC Heritage in Hilton Head Island im US-Bundesstaat South Carolina an. Watney war laut der Mitteilung privat zum mit 7,1 Millionen Dollar dotieren Turnier gereist und bei der Ankunft noch negativ getestet worden. Am Freitag hatte er dann Symptome gespürt und einen Arzt konsultiert.

Die PGA Tour sicherte Watney die volle Unterstützung zu und kündigte an, ihren Reaktionsplan in Absprache mit medizinischen Experten umzusetzen. Besonders die Personen, die engen Kontakt zum Kalifornier hatten, sollen untersucht werden. Watney ist das erste Mitglied der PGA Tour, das an Covid-19 erkrankt ist. Insgesamt 369 Personen (Spieler, Caddies, Personal) waren vor Turnierbeginn negativ getestet worden. In Hilton Head Island ist auch Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer am Start, das Turnier wird fortgesetzt.

Die millionenschwere PGA Tour hatte vor einer Woche ihr Comeback gegeben. In der Corona-Krise sind Zuschauer auf dem Platz verboten. Die Teilnehmer müssen sich an Hygieneauflagen halten.

