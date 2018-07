Petzschner ohne Chance gegen Nadal

Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal hat den Siegeszug von Philipp Petzschner in Montréal gestoppt. Petzschner, der erstmals bei einem Masters-Turnier ins Achtelfinale eingezogen war, verlor erwartungsgemäß 3:6, 2:6 gegen den Australien-Open-Sieger aus Spanien.

„Es ist keine Schande, gegen ihn zu verlieren, aber ich hätte ihm lieber ein bisschen mehr Paroli geboten“, sagte der Tennisprofi aus Bayreuth, nachdem er als letzter von sechs gestarteten Deutschen bei der mit drei Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Kanada ausgeschieden war.

In den vorherigen Runden hatte der Weltranglisten-45. unerwartet den Spanier Tommy Robredo sowie Sam Querrey aus den USA ausgeschaltet und zuvor bereits in Washington die Runde der letzten 16 erreicht. „Keine Ahnung, was heute los war. Ich habe nicht annähernd so gut gespielt wie in den letzten Wochen“, sagte der 25 Jahre alte Petzschner. „Aber ich glaube nicht, dass ich mich für irgendetwas schämen muss. Ich habe alles probiert, aber es hat nicht gereicht.“

Nadal sprach seinem deutschen Gegner eine aggressive Spielweise und gute Schläge zu. „Aber hat zu viele Fehler gemacht“, sagte der 23-Jährige. Der Linkshänder trifft nun auf den Argentinier Juan Martin del Potro. Nach Angaben der ATP haben in Montréal zum ersten Mal seit 1973 die besten acht der Weltrangliste das Viertelfinale erreicht.