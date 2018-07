Petkovic-Wunsch erfüllt sich bei US Open nicht

New York (dpa) - Andrea Petkovic konnte sich ihren größten Wunsch nicht erfüllen: Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin steht an ihrem 24. Geburtstag nicht im US-Open-Halbfinale auf dem Platz.

Die Darmstädterin verlor am Donnerstag in New York 1:6, 6:7 (5:7) gegen die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark und verpasste auch im dritten Anlauf ihr erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Parallel kämpfte Angelique Kerber in ihrem ersten Grand-Slam-Viertelfinale gegen die Italienerin Flavia Pennetta noch um den Einzug ins Semifinale.

Petkovic musste nach dem Regen der vergangenen beiden Tage auf den kleinen Außenplatz 13 ausweichen, weil das Louis-Armstrong-Stadium unbespielbar war. Der Amerikaner Andy Roddick und der Spanier David Ferrer hatten sich wegen einer feuchten Stelle zuvor geweigert, dort anzutreten. Zwar machte die am rechten Knie lädierte Petkovic das erste Spiel, dann aber zunächst zu viele Fehler.

Im zweiten Satz zeigte sie Kämpferqualitäten, holte einen 1:3-Rückstand auf und schaffte nach dem Break zum 3:5 sogar die 6:5-Führung gegen die Dänin. Petkovic brachte aber nicht ihren Aufschlag durch und kassierte im Tiebreak die zweite Niederlage im dritten Vergleich gegen die Nummer eins.

Wozniacki trifft am Freitag auf die dreimalige US-Open-Siegerin Serena Williams, die mit 7:5, 6:1 gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa weiterkam.