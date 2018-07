Petkovic erreicht Viertelfinale in Straßburg

Straßburg (dpa) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Straßburg das Viertelfinale erreicht. Die derzeit beste deutsche Tennisspielerin gewann bei der mit 220 000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung ihr Zweitrunden-Match gegen die Chinesin Zhang Shuai klar mit 6:1, 6:3.

Nächste Gegnerin der an Nummer zwei gesetzten Darmstädterin ist die Siegerin der Partie Maria Kirilenko aus Russland gegen die Spanierin Laura Pous-Tio. Die zuletzt etwas außer Form geratene Petkovic sammelt in Straßburg damit erfolgreich Selbstvertrauen für die am Sonntag beginnen den French Open in Paris.