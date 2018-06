Petkovic erreicht Viertelfinale in Bad Gastein

Andrea Petkovic steht im Viertelfinale des Tennisturniers in Bad Gastein. Die 26 Jahre alte Darmstädterin gewann das deutsche Duell mit Dinah Pfizenmaier aus Kamen 6:1, 6:3. Damit ist Petkovic die letzte deutsche Spielerin im Einzel.

„Woran ich jetzt sehr arbeite, ist einfach dieses Mentale, das ich jeden Punkt gleich spiele und meine Konzentration hochhalte“, meinte sie nach dem Match. „Und das ist mir heute echt ganz gut gelungen.“

Im Viertelfinale trifft Petkovic nun auf Stefanie Vögele. Die Schweizerin besiegte Elina Svitolina aus der Ukraine mit 6:2, 7:5. „Die Steffi ist so eine gute Spielerin“, sagte Petkovic mit Blick auf die nächste Runde des WTA-Turniers in dem österreichischen Kurbad. „Der erste Aufschlag ist wahnsinnig gut für ihre Größe. Ich denke, es wird darauf ankommen, dass ich wirklich an den zweiten rangehe, aggressiv spiele und selbst gut serviere.“

Petkovic, die Nummer 20 der WTA-Weltrangliste, hatte am Vortag bereits die Slowakin Jana Cepelova bei dem mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatzturnier geschlagen. Zuvor waren Julia Görges (Bad Oldesloe), Mona Barthel (Neumünster) und Laura Siegemund (Metzingen) ausgeschieden.

Website Turnier

WTA-Profil Petkovic

WTA-Profil Pfizenmaier