Petkovic erreicht Halbfinale in Linz

Tennisspielerin Andrea Petkovic steht nach einer überzeugenden Vorstellung erstmals seit einem Jahr wieder im Halbfinale eines WTA-Turniers.

Die Darmstädterin siegte in Linz 6:4, 6:1 gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei. Nach anfänglichem Rückstand drehte die 32 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin auf und knüpfte an ihre gute Vorstellung zuvor im deutschen Duell gegen Julia Görges an.

Die einstige Top-Ten-Spielerin, derzeit auf Platz 75 der Weltrangliste, trifft im Semifinale entweder auf die topgesetzte Niederländerin Kiki Bertens oder das erst 15 Jahre alte US-Talent Coco Gauff. Das Turnier in Linz ist mit 250.000 Dollar dotiert. Auch im vorigen Jahr hatte Petkovic dort das Halbfinale erreicht.

