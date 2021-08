Petkovic erreicht Halbfinale in Cluj-Napoca

Tennisspielerin Andrea Petkovic hat nach kurzem Nachsitzen das Halbfinale des WTA-Turniers im rumänischen Cluij-Napoca erreicht.

Die an Nummer zwei gesetzte Darmstädterin besiegte Qualifikantin Seone Mendez aus Australien 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Die Partie war am Freitagabend bei einer 5:1-Führung von Petkovic im dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden, am Samstag machte die 33-Jährige mit nur einem weiteren Spielgewinn den Sieg perfekt.

Im Halbfinale muss Petkovic ebenfalls noch an diesem Samstag gegen die Serbin Aleksandra Krunic antreten. Das Sandplatz-Turnier ist mit gut 235.000 Dollar dotiert.

