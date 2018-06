Petersen will zur WM: „Hoffe, dass es vier andere trifft“

Von Schwäbische Zeitung

Der Schraubenhändler aus Künzelsau will erst wieder in den USA investieren, wenn Präsident Donald Trump nicht mehr im Amt ist – das sagte Firmenchef Reinhold Würth in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“. Er habe sich persönlich eingemischt und für die Entscheidung gesorgt.

Das Unternehmen mache zwar mit 1,8 Milliarden Euro 14 Prozent des Jahresumsatzes in den USA. „Trotzdem möchte ich das Engagement in Amerika nicht weiter vergrößern“, sagte Würth.