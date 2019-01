Peterhansel bei Rallye Dakar draußen - Al-Attiyah vor Sieg

Von Schwäbische Zeitung

In der Marienburg Straße in Ravensburg sorgt ein Brand in einer Tiefgarage zur Stunde für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte. Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilte, geriet aus noch unbekannter Ursache ein Container in Brand.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Von der starken Rauchentwicklung sind ein in dem Objekt befindlicher Einkaufsmarkt sowie ein Wohnhaus betroffen.

Weitere Informationen erfolgen in Kürze.