Pete Sampras schließt Engagement als Trainer aus

Melbourne (dpa) - Anders als einige ehemalige Weltklassespieler wie Boris Becker oder Stefan Edberg plant der Amerikaner Pete Sampras keinen Job als Trainer auf der Tennis-Tour.

„Nein, nein, nein. Das ist nichts für mich“, sagte der ehemalige Weltranglisten-Erste in Melbourne. „Ich bin von einigen Jungs gefragt worden, aber das Reisen, unterwegs zu sein, all das zu tun, was sie machen, das ist nichts, woran ich interessiert bin“, sagte der 42-Jährige.

Sampras hatte seine Karriere, in der er 14 Grand-Slam-Titel gewann, nach seinem letzten Sieg bei den US Open 2002 beendet. 2003 wurde er in New York offiziell verabschiedet. Zuletzt waren unter anderem Becker als Trainer von Novak Djokovic und Edberg als Coach von Roger Federer ins Tennis-Geschäft zurückgekehrt.