Peru besiegt Chile und zieht ins Finale der Copa América ein

Peru ist ins Finale der Copa América eingezogen. Die peruanische Auswahl gewann bei der Südamerikameisterschaft in Porto Alegre mit 3:0 (2:0) gegen Titelverteidiger Chile.

Damit steht Peru zum ersten Mal seit 1975 wieder im Finale der Südamerikameisterschaft. Damals holte die Anden-Mannschaft auch den zweiten Titel nach 1939. 2011 und 2015 reichte es jeweils nur für Platz drei.

Die Mannschaft von Trainer Ricardo Gareca überraschte die selbstbewussten Chilenen bei der Partie in Porto Alegre und setzte sie mit ihrem bislang besten Spiel bei der Copa América heftig unter Druck. Peru ging in der 21. Minute in Führung. Christian Cueva gab den Ball von rechts in den Strafraum herein, André Carrillo lenkte ihn mit dem Kopf leicht ab und Édison Flores traf schließlich mit einem kräftigen Schuss ins rechte Eck.

In der 38. Minute erhöhte Yoshimar Yotún auf 2:0. Chiles Torhüter Gabriel Arias wollte den Ball von der Torauslinie holen, Carrillo schlug ihn im letzten Moment noch steil in den Strafraum und Yotún traf das leere Tor.

Kurz vor Abpfiff traf in der 90. Minute noch Paolo Guerrero zum Endstand. Er bekam den Ball kurz vor dem Strafraum, lief direkt auf Torwart Arias zu ging rechts vorbei und schob ein. Chile vergab seine letzte Chance kurz darauf, als Eduardo Vargas bei einem Elfmeter an Torhüter Pedro Gallese scheiterte.

„Ich bin sehr stolz auf meine Teamkameraden“, sagte der frühere Bundesliga-Profi Guerrero nach dem Abpfiff. „Ich habe mich sehr über die Leistung der Mannschaft gefreut.“ Mit seinem 13. Tor bei einer Copa América wurde Guerrero zum aktiven Spieler mit den meisten Treffern bei der Südamerikameisterschaft, wie der Fußballverband Conmebol mitteilte.

Der chilenische Innenverteidiger Gary Medel sagte: „Das ist sehr schmerzhaft. Wir wollten wieder den Titel holen.“ Chile hatte 2015 den Titel geholt und das Sonderturnier Copa América Centenario zum 100-jährigen Bestehen des Wettbewerbs 2016 gewonnen.

Am Sonntag trifft Peru im Finale im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro auf Brasilien. Chile spielt am Samstag in São Paulo gegen Argentinien um den dritten Platz der Südamerikameisterschaft.

