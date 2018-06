Personalnotstand beim DEB-Team vor dem Knackpunktspiel

Tobias Rieder und Eishockey-Weltmeisterschaften – eine ungetrübte Beziehung wird das nicht mehr. 2016 in St. Petersburg war die WM für den Stürmer der Arizona Coyotes nach einem Innenband-Teileinriss im linken Knie früh vorbei, jetzt hat sich seine Verletzung aus dem Russland-Spiel (3:6) als Riss des vorderen Syndesmosebands im rechten Fuß entpuppt.

Operation nicht nötig, vermeldete Mannschaftsarzt Andreas Gröger am Dienstagmorgen, aber: Eishockeyspielen nicht möglich. Die künftige Rolle des 24-jährigen Niederbayern nach exakt 36:06 Minuten Heim-WM und einem Tor (dem 1:0 gegen die USA): motivieren, Tipps geben – „ich bin jeden Tag in der Kabine“. Ein bitterer Jobwechsel. Dass er Folge eines Zusammenpralls mit Teamkollege Brooks Macek war? Ironie des Schicksals. Rieder: „Nach einem Rebound sind Brooks und ich beide zu Boden gegangen, ich hab' mir den Knöchel verdreht.“

Hager bedauert Foul

Patrick Hager und die WM in Köln – diese Geschichte ließ sich gut an. Zwei Treffer, überhaupt viel Zug zum Tor, eine mehr als solide Bully-Quote; das passte bis zu jener Aktion, mit der der Noch-Kölner Gegenspieler Sergei Mozyakin fatal aushebelte. Partie gelaufen. Für den Russen böse angeschlagen, für Patrick Hager sanktioniert. Matchstrafe, Sperre. Tags darauf tat der Sünder zerknirscht kund, dass es „eine Strafzeit war. Dass das Ganze dann aber so ausgegangen ist, da war natürlich keine Absicht dahinter.“ Hart spiele er, sagte der 28-Jährige, „öfter an der Grenze“ auch – aber nicht vorsätzlich unfair. „Dass ich vielleicht ein bisschen intelligenter in den Zweikampf gehen muss, ist auch klar.“

Dann hätte Bundestrainer Marco Sturm eine schwerwiegende Entscheidung nicht unter dem Druck akuten Personalnotstands zu treffen: Elf Angreifer bleiben ihm für den Gang gegen die Slowakei am Mittwoch (20.15 Uhr;/Sport1); David Wolf von den Adlern Mannheim könnte er nachmelden. Damit aber wäre die Option „Leon Draisaitl plus Tom Kühnhackl“ keine mehr, selbst wenn die Play-off-Resultate der NHL sie hergäben. Merke: „Jetzt wird's langsam eng.“ Und das vor einem Spiel, das – wie 2016 in Russland – „Knackpunkt wird, wo die Reise hingeht“.

Vor zwölf Monaten ging sie ins Viertelfinale. Nach einem 5:1 über die Slowaken.