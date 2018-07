Peniel Mlapa wechselt zu 1899 Hoffenheim

Hamburg (dpa) - Fußball-Profi Peniel Mlapa wird in der kommenden Saison für 1899 Hoffenheim spielen. Der 19 Jahre alte Stürmer unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2013. Das teilte der TSV 1860 München mit, bei dem Mlapa bisher unter Vertrag stand.

„Peniel hat in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und so das Interesse vieler Bundesligaklubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen“, erklärte Löwen-Sportdirektor Miki Stevic. „Peniel ist ein Spieler mit großer Perspektive, wir hätten ihn gerne langfristig an den Verein gebunden, müssen aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines solchen Transfers berücksichtigen.“ Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Der gebürtige Togolese kam 1999 vom FC Unterföhring zu den Löwen und durchlief nahezu alle Jugendteams des Vereins. In der Zweiten Bundesliga kam Mlapa 23 Mal zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore.