Pelé: Tumor am Darm entfernt

Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist ein Tumor am Darm entfernt worden.

„Am Samstag wurde ich operiert, um eine verdächtige Läsion in meinem rechten Dickdarm zu entfernen. Der Tumor wurde bei den Tests festgestellt, die ich vergangene Woche erwähnt habe“, hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés.

Vergangene Woche war der 80-Jährige in ein Krankenhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo gebracht worden. Ernsthafte gesundheitliche Probleme wurden da in einem Tweet aber zurückgewiesen. Er sei wegen Routineuntersuchungen, die er wegen der Corona-Pandemie vorher nicht habe machen können, im Hospital.

Auch der Kommentar zur Entfernung des Tumors war im Stile eines Fußballspielers. „Ich bin es gewohnt, große Siege an eurer Seite zu feiern“, ging es in dem Text auf Instagram weiter. Er werde dieses weitere Spiel mit einem Lächeln im Gesicht angehen, mit viel Optimismus und Freude am Leben, umgeben von der Liebe von Familie und Freunden.

Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel (1958, 1962, 1970). Im vergangenen Jahr hatte sein Sohn Edinho dem Sportportal „Globoesporte“ gesagt, dass Pelé wegen seiner gesundheitlichen Probleme psychisch sehr niedergeschlagen sei. Er habe nach einer Hüfttransplantation ein Mobilitätsproblem, schäme sich für seine schlechte körperliche Verfassung und wolle kaum das Haus verlassen. Damals wies der „König des Fußballs“ ebenfalls Berichte zurück, wonach er unter Depressionen leide.

Pelés Gesundheit gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

