Pechstein Neunte im Massenstartrennen der WM

Endlich kommen sie, das laute Getrommel kündigt sie an: Leuchtende Rochen gleiten durch die Luft, gigantische Fische mit Glubschaugen, riesigen Mäulern und spitzen Zähnen, Medusen schweben im Nachthimmel hoch über den unzähligen Köpfen der Menschenmenge in den Straßen um den Gespinstmarkt. Niemand hätte mit so viel Publikum zum ersten Lichterfest in Ravensburg gerechnet – Tausende waren gekommen, um die Parade der in unzähligen Stunden Handarbeit entstandenen Leuchtkörper zu sehen.