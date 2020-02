Pechstein nach erstem Tag der Mehrkampf-WM weit hinten

Claudia Pechstein hat bei ihrer 24. Teilnahme an einer Mehrkampf-WM der Eisschnellläufer keine Chance mehr, das Finale über 5000 Meter zu erreichen. Nach den ersten zwei Strecken liegt die 48 Jahre alte Berlinerin auf dem 21. Platz des Gesamtklassements.

Nachdem sie auf der ungeliebten 500-Meter-Distanz in 41,06 Sekunden erwartungsgemäß Letzte wurde, lief es am Samstag in Hamar auch über 3000 Meter in 4:09,66 Minuten auf Platz 17 nicht gut für die fünfmalige Olympiasiegerin. Noch hinter ihr im Klassement liegt als 22. Roxanne Dufter aus Inzell, die über 3000 Meter in 4:14,83 Minuten nur Rang 23 auf dieser Strecke erreichte.

