Pech für VfB: Ausnahme-Spieltage schnell verplant

Frankfurt/Main (dpa) - Die Auflagen der Polizei und die Fernsehverträge haben die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Ansetzung der weiteren Bundesliga-Spieltage vor Probleme gestellt.

So muss der VfB Stuttgart Anfang Dezember zunächst am Donnerstagabend (6. Dezember) in der Europa League gegen Molde FK und bereits zwei Tage später (8. Dezember) in der Bundesliga gegen Schalke 04 antreten. Grund hierfür ist, dass alle fünf möglichen Ausnahmen vom Regelspieltag in dieser Saison bereits an den ersten 13 Spieltagen zum Tragen kommen. Danach sind keine drei Spiele an einem Sonntag mehr erlaubt.

Die Spielplangestalter der DFL müssen bei ihrer Planung sowohl die Vorgaben des Fernsehens als auch der Polizei beachten. So bestehen die Sicherheitsbehörden zum Beispiel darauf, dass das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 an einem Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen wird.

Der TV-Vertrag wiederum lässt pro Saison nur fünf Abweichungen vom Schema „Ein Freitags-, sechs Samstags- und zwei Sonntagspiele“ zu. Das könnte im weiteren Verlauf der Saison auch noch bei Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und Hannover 96 zu einer großen Belastung führen, da diese Clubs genau wie der VfB Stuttgart häufig donnerstags in der Europa League spielen.