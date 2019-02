Pawel Dronia hängt zweites Jahr in Ravensburg dran

Nach Maximilian Kolb steht der zweite Verteidiger im Kader der Ravensburg Towerstars für die kommende DEL2-Saison fest: Auch Pawel Dronia bleibt ein weiteres Jahr in Oberschwaben. Der Pole kam vor der aktuellen Spielzeit vom Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt. Die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung kommt also gerade rechtzeitig vor dem mit Spannung erwarteten Duell am Sonntagabend gegen seinen früheren Club.

Die Gründe, warum er in Ravensburg ein zweites Jahr dranhängt, sieht der 29-jährige Linksschütze zuerst im sportlichen Bereich: „Ich bin sehr glücklich hier. Wir haben dieses Jahr eine gute Mannschaft, ich hoffe, dass das in der nächsten Saison auch so ist.“ Auch privat fühlt sich Dronia sehr wohl: „Meine Familie ist glücklich, das ist sehr wichtig für mich.“

In der laufenden Saison gehört Pawel Dronia in der Plus-/Minus-Statistik zu den besten Verteidigern der Liga und hat zudem offensiv 17 Punkte vorzuweisen (3 Tore, 14 Vorlagen). Wegen diverser kleiner Blessuren hat er zwar einige Spiele verpasst, zur entscheidenden Phase hat er sich inzwischen aber wieder einsatzbereit gemeldet. Vor Ravensburg und Frankfurt spielte Dronia zwei Jahre bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven, davor ein Jahr lang in der DEL für die Schwenninger Wild Wings.