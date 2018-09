Pauline Schäfer gibt Entwarnung - Kim Bui siegt

Nach ihrem Sturz bei der WM-Qualifikation in Stuttgart hat Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer Entwarnung gegeben.

„Es ist wohl nichts kaputt, das ist erst einmal das Wichtigste“, erklärte sie mit schmerzverzerrtem Gesicht und fügte trotzig hinzu: „Nächste Woche bin ich wieder einsatzbereit“.

Die 21-Jährige war in ihrem ersten Wettkampf nach der Trennung von Erfolgstrainerin Gabi Frehse am Boden beim Doppelstreck-Salto gestürzt und hatte sich eine Stauchung im Kapselbereich zugezogen. Cheftrainerin Ulla Koch hatte Schäfer danach auf Anraten von Mannschaftsarzt Hans-Peter Boschert aus dem Wettkampf genommen.

Siegerin der ersten von zwei WM-Qualifikationen wurde die Stuttgarterin Kim Bui. Die 29-Jährige gewann vor 2000 Zuschauern in der Stuttgarter Scharrena die Entscheidungen am Boden und am Stufenbarren. „Ich hab mein Ding heute gemacht, ich bin zufrieden“, sagte die Studentin strahlend, die in der Vorwoche noch ihre letzte Prüfung an der Uni absolivert hatte. Mit insgesamt 53 000 Punkten unterstrich sie nun auch ihre Ambitionen auf die siebte WM-Teilnahme ihrer Karriere in Doha/Katar Ende Oktober.

Nach viereinhalb Monaten Verletzungspause war bei der Olympia-Vierten Elisabeth Seitz (ebenfalls Stuttgart) dagegen noch Luft nach oben. Mit zwei Stürzen am Schwebebalken und 49,333 Punkten wurde sie Fünfte. „Ich hatte das Gefühl, dass mein Selbstbewusstsein noch nicht richtig da war“, erklärte die 24-Jährige. Der zweite Teil der WM-Qualifikation findet in zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig statt.