St. Paulis Präsident offen für Quarantäne-Trainingslager

Ab Montag können die Schüler aller Jahrgangsstufen in Baden-Württemberg zurück ins Klassenzimmer – mit einigen Ausnahmen. Welche das sind, hat das Kultusministerium am Mittwoch in einem Brief an die Schulen erklärt.

In dem Schreiben erklärt Ministerialdirektor Michael Föll, dass Wechsel- und Präsenzunterricht für alle angeboten werden kann, sofern Abstandsgebote eingehalten werden und genügend Schnelltest zur Verfügung stehen. Das Land hat die Schulen mit Selbsttests versorgt.