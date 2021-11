Patriots bezwingen Falcons in NFL: Fünfter Sieg in Serie

Mit dem fünften Sieg in Serie haben die New England Patriots ihre starke Form erneut unterstrichen und den Druck auf die Buffalo Bills in der AFC East erhöht.

Das Football-Team um den gut spielenden Stuttgarter Jakob Johnson kommt nun auf sieben Siege und vier Niederlagen und übernimmt eventuell bei einer Niederlage der Bills gegen die Indianapolis Colts am Sonntag die Führung. Quarterback Mac Jones reichte beim 25:0 am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Touchdown-Pass, weil die Defensive der Patriots eine Topleistung abrief, vier Pässe der Falcons abfing, deren Quarterback zudem vier Mal zu Boden brachte und überhaupt keine Punkte zuließ.

