Paris Saint-Germain nach 1:0 in Angers auf Platz eins

Von Schwäbische Zeitung und Wolfram Frommlet

Es ist gerade mal fünf Wochen her, dass im Lokalteil der Schwäbischen Zeitung die Überschrift zu lesen war „Nach 46 Jahren sagen Schreibers leise Servus. 88 Jahre lang war der Friseursalon in Familienbesitz - Nachfolger aus dem Team macht weiter.“ Wolfgang Schreiber ging in Rente und übergab seinen Salon.

Für Wolfgang Schreiber wurde es nur ein kurzes Servus. Auf dem Foto mit seiner Frau Gabi sieht man ihm die Spuren der schweren Krankheit an.