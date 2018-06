Paralympics lassen hoffen

Die besten Spiele aller Zeiten – so lautet der Standardsatz, wenn Ober-Olympier die jeweiligen Olympischen Spiele für beendet erklären. Ob dieser Satz morgen Abend, wenn die Paralympics enden, auch fällt, wissen wir nicht. Dafür wissen wir, dass vieles für diese Annahme spricht. London hat Maßstäbe gesetzt.

Die Begeisterung des fairen englischen Publikums war selbst durch den Filter der elektronischen Medien zu spüren. Und die Leistungen der Athleten, die mit Willensstärke und Lebensmut ihr Schicksal bezwingen, fanden ein so breites Interesse wie nie zuvor – wenn auch die Differenzierung der einzelnen Schadensklassen und die Vielfalt der Behinderungen für den normalen Beobachter verwirrend wirken.

Nichtsdestotrotz haben sich die Paralympics-Teilnehmer als Sportler erwiesen, die die gleiche Achtung und Bewunderung verdienen wie ihre nicht behinderten Kollegen – und ebenso den kritischen Blick. Behinderte sind keine besseren Menschen, sondern Menschen wie du und ich. Und da es sich um Sportler wie in nahezu allen anderen Wettbewerben handelt, gibt es auch Probleme wie sonstwo: Doping, Vorwürfe der unberechtigten Vorteilsnahme, Eifersüchteleien und Egoismen. Zudem ist die Kluft zwischen reichen Nationen und Athleten der dritten Welt noch größer als bei Olympia, weil teure Prothesen nicht jedermann zugänglich sind.

Die erstaunliche öffentliche Anteilnahme (nicht nur am Medaillenspiegel) und das positive Echo in der Öffentlichkeit sind schön für den Behindertensport im Allgemeinen und für die jeweiligen Athleten im Besonderen. Doch der Rausch der paralympischen Tage darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er teilweise Kompensation für routiniertes Wegsehen der Normalos im Alltag ist und dass die Bilder der Sieger über die alltägliche Mühsal vieler Menschen mit Behinderung hinwegtäuschen. Wenn das Interesse an den Belangen behinderter Menschen die paralympischen Tage überdauert und auch im Alltag anhält, dann waren es wirklich die besten Spiele aller Zeiten.