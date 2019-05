Paolo Guerrero nach Dopingsperre wieder in Perus Kader

Der frühere Bayern- und HSV-Stürmer Paolo Guerrero steht nach seiner Dopingsperre im vorläufigen Aufgebot Perus für die Copa América.

Der 35-Jährige wurde von Nationaltrainer Ricardo Gareca in den zunächst 40-köpfigen Kader für das Turnier vom 14. Juni bis zum 7. Juli in Brasilien berufen. Guerreros Dopingsperre war erst im April abgelaufen. Der Angreifer spielt für den brasilianischen Club SC Internacional Porto Alegre.

Der Fußball-Weltverband FIFA hatte Guerrero nach einem positiven Dopingtest bei einem WM-Qualifikationsspiel im Oktober 2017 gesperrt. Guerrero hatte stets seine Unschuld beteuert. Die Sperre war vorübergehend ausgesetzt worden, damit Guerrero an der WM 2018 in Russland teilnehmen konnte. Danach trat die Sperre wieder in Kraft.

Der vorläufige peruanische Kader