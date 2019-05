Paderborn steigt trotz Niederlage in die Bundesliga auf

Der SC Paderborn ist zum zweiten Mal nach 2014 in die Bundesliga aufgestiegen.

Die Ostwestfalen leisteten sich beim Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga zwar eine 1:3 (1:2)-Niederlage bei Dynamo Dresden, doch der 1. FC Union Berlin konnte daraus keinen Nutzen ziehen und spielte in Bochum 2:2.

Nach einer Finte gegen seinen Gegenspieler schoss Philipp Klement (10.) die Gäste vor 30.000 Zuschauern im ausverkauften Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion mit seinem 16. Saisontor in Führung. Alles sah nach einem einfachen Gang ins Oberhaus aus. Doch dann hatte SCP-Torhüter Leopold Zingerle Pech. Der Schuss vom Dresdner Baris Atik (18.) prallte vom Pfosten zurück und vom eigenen Rücken ins Tor zum Ausgleich. Erneut Atik (38./63.) traf nach einem Konter freistehend zur Dresdner Führung und erhöhte dann mit einem platzierten Schuss aus Nahdistanz zum 3:1. Die Sachsen zeigten ihr wohl bestes Heimspiel in dieser Saison.

Nach Schlusspfiff rannten die Paderborner erstmal in die Kabine und warteten auf das Ergebnis aus Bochum. Dann kam Info. Union konnte in Bochum nicht gewinnen. Die Paderborner liefen jubelnd über den Rasen. Die Aufstiegsparty in Paderborn wird an diesem Montag im Rathaus der Stadt steigen, da alle nach Dresden mitgereisten Fans auch die Möglichkeit haben sollen, mit der Mannschaft in der Heimat zu feiern.

