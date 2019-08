Oxlade-Chamberlain verlängert Vertrag in Liverpool

Der englische Fußball-Nationalspieler Alex Oxlade-Chamberlain hat seinen Vertrag bei Champions-League-Sieger FC Liverpool langfristig verlängert. Das teilte der Club am Donnerstag mit.

Der 26-Jährige wechselte 2017 vom FC Arsenal an die Anfield Road, war aber in der Vergangenheit von einer schweren Knieverletzung zurückgeworfen worden. Erst am vergangenen Samstag hatte Oxlade-Chamberlain beim 2:1 in Southampton erstmals nach 16 Monaten in einem Premier-League-Spiel in der Startelf gestanden.

Die genaue Laufzeit des Vertrages nannte Liverpool wie gewohnt nicht. Trainer Jürgen Klopp zeigte sich aber „hocherfreut“ über die Nachricht. „Was mich beeindruckt, ist seine Einstellung, wie er mit Rückschlägen umgeht.“

