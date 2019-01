Ovtcharov fällt aus Top Ten

Von Michael Peter Bluhm

Die albanische Blutrache kennt keine Grenzen und wird grausam und unerbittlich vollzogen. Dass es diese jahrtausende alte Stammestradition in Europa auch heute noch gibt, bestätigt der seit April 2018 laufende Mordprozess vor dem Ulmer Schwurgericht, der auch in diesem Jahr seine Fortsetzung findet, weil noch wichtige Zeugen zur Aufklärung eines besonders tragischen Falles eiskalter Hinrichtung beitragen sollen. Tief tauchen die Richter in der Beweisaufnahme in ein archaisches Familiendrama ein, das sich noch fortsetzen könnte.