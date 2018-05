Ovationen für Heynckes zum Abschied

Von Schwäbische Zeitung

In der Schaffhauser Straße in Tuttlingen hat am frühen Samstagmorgen gegen 4:45 Uhr eine Massenschlägerei die Polizei auf Trab gehalten. Wie die Beamten mitteilten, hätten vor einer Bar etwa 15 Personen aufeinander eingeschlagen. Als die drei Streifenwagen ankamen, seien mehrere der Schläger in unterschiedliche Richtungen geflohen.

Auch in der Gaststätte schlugen Gäste wild aufeinander ein. Mit Unterstützung von drei weiteren Streifenbesatzungen und zwei Polizeihundeführern, konnte eine Eskalation verhindert werden.