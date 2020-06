Osnabrück macht Klassenerhalt perfekt: Sieg gegen Kiel

Mit dem ersten Heimsieg seit mehr als einem halben Jahr hat der VfL Osnabrück den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht.

Der Aufsteiger gewann am Sonntag gegen Holstein Kiel mit 4:1 (2:0) und kann aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz vorzeitig für ein weiteres Jahr in der Zweiten Liga planen. Moritz Heyer (3. Minute), Bashkim Ajdini (24.), Lukas Gugganig mit einem Foulelfmeter (51.) und Etienne Amenyido (86.) erzielten die Treffer für das Team von Trainer Daniel Thioune. Bei den Kielern sah Phil Neumann in der 26. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Dank eines Eigentores von Gugganig (78.) kamen die Gäste in Unterzahl noch zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Osnabrücker hatten die Partie von Anfang im Griff. Bereits mit der ersten Chance gingen die Gastgeber in Führung. Heyer köpfte nach einer Ecke ein. Der Vorsprung gab dem VfL Sicherheit. Die Lila-Weißen kontrollierten das Spiel und bauten den Vorsprung 20 Minuten später durch eine feine Einzelleistung von Ajdini aus. Von den Kielern, bei denen Chefcoach Ole Werner erneut aus privaten Gründen fehlte, war dagegen kaum etwas zu sehen. Nachdem Neumann nach einer Notbremse gegen Osnabrücks Marc Heider die Rote Karte gesehen hatte, war die Partie praktisch entschieden. In Überzahl verpasste der VfL einen noch klareren Sieg.

Kader VfL Osnabrück

Kader Holstein Kiel

Infos zum Spiel auf bundesliga.de