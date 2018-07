OSC Lille in Frankreich kurz vor Double

Lille (dpa) - Der Champagner ist beim OSC Lille kalt gestellt: Die „Doggen“ stehen kurz vor dem Gewinn ihrer ersten französischen Fußball-Meisterschaft seit 57 Jahren.

Der Spitzenreiter der Ligue 1 gewann 1:0 (0:0) gegen den FC Sochaux und führt zwei Spieltage vor Saisonende mit sechs Punkten vor Titelverteidiger Olympique Marseille. Zudem weist der Club aus der nordfranzösischen Fußball-Hochburg die um acht Treffer bessere Tordifferenz auf. „Gerade ins Ziel!“, titelte groß die Sportzeitung „L'Équipe“.

Vor 17 000 Zuschauern erzielte Elfenbeinküste-Nationalstürmer Gervinho im Stade Métropole in der 53. Minute das entscheidende Tor. Nach dem Pokalsieg kann OSC nun am Samstag im Auswärtsspiel bei Paris St. Germain sein erstes Double seit 1946 perfekt machen. Zur dritten Meisterschaft der Vereinsgeschichte fehlt nur noch ein Zähler. Trainer Rudi Garcia warnte allerdings vor verfrühter Euphorie: „Mathematisch ist alles offen, also warten wir ab.“

Teamkapitän Rio Mavuba war da weniger vorsichtig, jubelte bereits im Fernsehen: „Wir sind sehr, sehr nahe dran. Wenn keine Katastrophe passiert, müssten wir den Titel in der Tasche haben.“ Auch französische Medien feierten Lille am Donnerstag als „Fast-Meister“, und selbst der Clubpräsident von Konkurrent Marseille, Jean-Claude Dassier, gratulierte bereits: „Bravo Lille, aber nächste Saison sind wir wieder da.“