OSC Lille blamiert sich bei Espinal - PSG souverän

Von Schwäbische Zeitung

Nach einem Einbruch in Geislingen am Mittwochabend hat die Polizei mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern gesucht.

Wie die Polizei auf Anfrage von Schwäbische.de mitteilt, konnten die Unbekannten jedoch nicht gefasst werden. Die Suche mit dem Heli wurde eingestellt. Die Maßnahmen am Boden laufen aber weiter, so ein Polizeisprecher am Abend gegen 20 Uhr.

Der Polizei gemeldet wurde der Einbruch gegen 18.24 Uhr im Bereich Kolpingweg.