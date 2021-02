Osaka in Melbourne weiter

Am stärksten hat sie der Spruch einer Freundin vor den Kopf gestoßen. Ganz beiläufig, vielleicht sogar als Trost gedacht, sagte die eines Tages: „Ganz neu ist das ja nicht, dass Leute im Altersheim sterben.“ Simone Wolf glaubte zunächst, nicht richtig gehört zu haben.

Nur weil sie als Altenpflegerin arbeitet und es gewohnt ist, dass ihre betagten Schützlinge diese irdische Welt eines Tages schließlich verlassen, erwartet man von ihr, sich nicht so anzustellen, wenn die Pandemie alte Menschen in den Heimen „nur so dahinrafft“, wie ...